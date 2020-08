Deá-scéal atá sna sé Fhoirgneamh Choláiste nua do Pháirtithe Leasmhara Tríú-Leibhéal

Bhí roinnt dea-scéala ag an Aire Ardoideachais Simon Harris an tseachtain seo do gheallsealbhóirí móra an ardoideachais, tar éis dó an tairiscint le haghaidh sé fhoirgneamh nua ardoideachais ar fud na thíre a fhógairt.

Tógfar na foirgnimh nua – atá mar chuid de Thionscadal Éireann 2040 – in Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus Institiúid Ealaíne Deartha agus Teicneolaíochta, agus táthar ag súil go ligfidh siad do 8,000 mac léinn breise clárú san ardoideachas.

Ní rún ar bith é go bhfuil éiginnteacht airgeadais ag baint le tríú leibhéal le fada, agus níl ach eagla na sreafa airgid in institiúidí ardoideachais níos measa ag an bpaindéim reatha.

I Mí Bealtaine, mar shampla, scríobh an Bord Eagarthóireachta seo faoi na contúirtí a bhaineann le geallúintí ró-uaillmhianacha maidir le tionscadail chaipitil, mar fhreagairt ar nuacht go raibh Coláiste na Tríonóide ag glacadh le cur chuige “gnó mar is gnách” maidir lena dtionscadail tógála nua – i bhfianaise na litríochta rabhaidh eacnamaíocha atá ag an earnáil tríú-leibhéil. Níos lú ná mí ina dhiaidh sin, thuairiscigh an nuachtán seo go raibh Coláiste na Tríonóide ag smaoineamh ar chiorrú € 20 milliún ar a foirgnimh nua.

Tá athrú suntasach paraidíme i mbeartas an rialtais maidir le tríú-leibhéal óna cruthaíodh an Roinn Ardoideachais. Is cosúil go bhfuil Harris diongbháilte gan ligean don ardoideachas an chinniúint chéanna a fhulaingt agus a bhí aige sa chúlú eacnamaíochtadeireanach: ciorruithe fí a d’fhág go raibh caighdeán níos boichte i gcoitinne maidir le teagasc agus taighde.

Cé gur rud maith í an tairiscint seo gan amhras, níl sé gan a caveat – mar atá le haon rud sa pholaitíocht. Mar chuid de chomhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach, tógfaidh cuideachtaí príobháideacha na foirgnimh seo, a mbeidh baint acu le hoibriú agus cothabháil na bhfoirgneamh seo go ceann 25 bliana. Maidir le hearnáil a bhí, le blianta beaga anuas, i ngéarchéim mhaoinithe, tá sé deacair an t-ionchas go méadófar infheistíocht a dhiúltú.

Bhí Simon Harris comhsheasmhach lena sheasamh go mbeidh “fócas eacnamaíoch” ag an Roinn Ardoideachais, agus, tá an cur chuige seo dírithe ar an ngnó ag íoc a díbhinní, go dtí seo ar a laghad.