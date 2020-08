Le Pleananna Sábháilteachta ní Chóir go mBeidh Mic Léinn PhD mar ‘Athsmaoineamh’

Bíonn mic léinn PhD de shíor ag léiriú a fhrustrachais leis an gColáiste i leith a easpa cumarsáide leo, agus is léir nár fheabhasaigh an phaindéim cúrsaí.

Thuairiscigh The University Times an tseachtain seo gur fágadh mic léinn PhD dall maidir le pleananna athoscailte an Choláiste i Mí Meán Fómhair. Arís eile, tá an cuma ar an scéal, go bhfuil cúis láidir frustrachais acu- b’fhéidir fiú níos mó ná aon bhliain eile.

I ndeireadh na dála, is mic léinn PhD is mó a bheidh thíos leis an obair atá i gceist leis na pleannanna sábháilteachta nua a chur i bhfeidhm. Le béim ar ranganna teagascacha agus saothaorlainne seachas léachtanna is iad na mic léinn PhD a bheidh ar an líne tosaigh.

ADVERTISEMENT

Léirigh an Trionóid a cumas dul i gcomhairle le grúpaí cheana féin le linn na dianghlasa- mar a rinneadh le fochéimithe i leith scrúduithe, mar shampla- agus ní chóir go mbeadh na pleannana sábháilteachta difriúil. Ina theannta sin, más mic léinn PhD a bheidh an mhéid is mó taithí acu ag múineadh i ranganna beaga, cinnte dhéanfadh sé ciall go n-éistfí lena dtuairimí.

Cé is moite de sin, chuir mic léinn PhD a n-imní in iúl maidir le heaspa cumarsáide ginearálta ón gColáiste ar cad go díreach iad na pleananna do mhúineadh na bliana atá le teacht- gan trácht ionchur a bheith acu ar cheapadh na pleananna sin.

Ní chóir go mbeidh ar mhic léinn PhD braith ar na meáin shóisialta le hagaidh eolais maidir le dátaí athoscailte- ba chóir go gcuirfeadh an Trionóid é in iúl dóibh go soiléir. Tá sé deacair an easpa cumarsáide seo idir fostóir agus fostaí a shamhlú in aon earnáil eile.

I dtaca sin, braitheann mic léinn PhD go bhfuil ganntanas tréanála acu don bhliain seo chugainn, ach go háirithe conas go mbeidh orthu na rialacha nua, ar nós caitheamh éigeantach mascanna, a chur i bhfeidhm. Má tá an Coláiste chun athoscailt go sábháilte an bhliain seo, is gá go mbeidh mic léinn PhD feistithe leis na huirlísí agus faisnéisí cearta.

Mar a d’inis mac léinn PhD amháin don nuachatán seo, tá níos fearr tuillte ag na mic léinn PhD ná a bheith caite leo mar “athsmaoineamh”. Tá mic léinn PhD cheana féin tar éis a chuir suas le neamhchinnteacht íocaíochta agus fostaíochta – níl pleannanna sábháilteachta na seachtaine seo ach comhartha den díobháil measa don ghrúpa mac léinn seo.