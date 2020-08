Teastaíonn Níos Mó Gníomhaíochta agus Níos Lú Suirbhéanna ar Fhoréigean Gnéasach

Níos luaithe an tseachtain seo, thagair Simon Harris – mar is ceart – do leitheadúlacht an fhoréigin ghnéasaigh ar champais tríú leibhéal mar “eipidéim”, agus d’fhógair sé roinnt tionscnamh chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

Mhol Oifigeach Leasa Aontas na Mac Léinn i gColáiste na Tríonóide (TCDSU) Leah Keogh agus Comhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn Harris as na tionscnaimh a d’fhógair sé, chomh maith lena mhian déileáil leis na saincheisteanna seo chomh luath ina thréimhse mar Aire Ardoideachais agus an cheist seo a mharcáil mar thosaíocht don roinn nua.

Ach faraor, tar éis breis inúchta a dhéanamh air, is cosúil nach bhfuil na tionscnaimh a chuir Harris i bhfeidhm ach mar chosán ar an mbóthar fada i dtreo a chinntiú nach bhfuil éigniú ina chuid d’eispéireas an choláiste do go leor mac léinn a thuilleadh. Mar shampla, choimisiúnaigh Harris suirbhé eile ar fhoréigean gnéasach ar champais. Dá bhféadfadh suirbhéanna foréigean gnéasach a réiteach, ní bheadh ​​aon obair le déanamh.

Bliain i ndiaidh bliana, tagann suirbhé eile amach le torthaí buartha: in 2018, rinne Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, taighde a léirigh gur d’fhulaing 70 faoin gcéad de mhná agus 40 faoin gcéad d’fhir sa choláiste ciapadh gnéis. Léirigh suirbhé eile a rinne OÉ Gaillimh agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) níos luaithe i mbliana go raibh treá neamh-chomhthoiliúil ag triúr as gach 10 mac léinn baineann le linn a gcuid ama sa choláiste.

Is léir go bhfuil na suirbhéanna seo úsáideach chun sonraí fuara, crua a sholáthar ar mhéid an fhoréigin ghnéasaigh ar an tríú leibhéal. Cuidíonn siad leis an mbearna a dhúnadh idir an méid a tharlaíonn do mhic léinn agus an méid a thuairiscítear ar deireadh. Ach níl ach an oiread sin suirbhéanna is féidir a choimisiúnú in ainm sonraí a bhailiú sula bhfeictear dó go bhfuil an roinn ag fódóireacht timpeall ar an scéal.

Ligeann gníomhartha cosúil le suirbhéanna a choimisiúnú don rialtas dul i bhfolach taobh thiar de chroitheadh ​​suarach an chinn agus focail faoin gcaoi a bhfuil foréigean gnéasach uafásach – gan a rá riamh conas a dhéanfaidh siad céimeanna chun stop a chur le héigniú ar mhic léinn, nó infheistíocht a dhéanamh i dtacaíochtaí chun cabhrú le marthanóirí i ndiaidh a tharlaíonn na coireanna seo.

Is fadhb gan amhras í éigniú agus ionsaí gnéasach ar champais. Níl níos mó suirbhéanna ag teastáil uainn chun é a chruthú.