Caithfidh an CSC Cúitigh le Cumainn Toisc Cealú Aonach na bhFreisir

Is beag duine a bheidh ag argóint gur cinneadh riachtanach cinneadh an Choiste Lár-Chumainn (CSC) aonach na bhFreisir na bliana seo a cur ar ceal. Nuair a thosaigh an dianghlasáil i dtosach, ba chosúil go bhféadfadh an coróinvíreas a bheith faoi smacht faoin am a tharla an t-aonach, ach is léir anois nach amhlaidh atá. Bhí sé dosheachanta cruinniu daoine chomh mór sin a chealú.

An mhí seo chaite, mhol an Bord Eagarthóireachta an CSC dá chumarsáid soiléir agus ionraic le cumainn maidir leis an bhféidearthacht dul ar aghaidh le haonach na bhfreisir. Thuig an coiste go raibh tiomantas chun oibriú i dtreo “Aonach fisiceach de shaghas éigin” – cé gur ceann “an-srianta” é – trí chomhoibriú le cumainn i bhfad níos fiúntaí ná oibriú faoi sheachmhall an ghnáthrud

Ach anois, gan aon aonach fisiciúl, ní chóir don CSC dul ar ais chuig cinntí móra a dhéanamh gan ionchur ó chumainn. Seoladh ríomhphost chuig coistí na gcumann an tseachtain seo, le liosta fada de na rudaí nach bhféadfaidís a dhéanamh mar gheall ar na srianta scaradh sóisialta, ach i bhfad níos lú faisnéise faoi na rudaí atá siad in ann déanamh.

Ní féidir áibhéil a dhéanamh faoi thábhacht aonaigh na bhfreisir do chumainn, chun baill nua a mhealladh agus chun airgid a bhailiú do ghníomhaíochtaí na mbliana. Dúirt cathaoirligh roinnt coistí leis an nuachtán seo go bhféadfadh an t-aonach a chur ar ceal a bheith ina bhuille mhór do shaol na gcumann i gColáiste na Tríonóide – go háirithe do chumainn níos lú atá níos lú láithreachta campais acu i rith na bliana. Go deimhin, agus cumainn ag feidhmiú ar bhonn faisnéise agus acmhainní a fhágáil ó bhliain go bliain, d’fhéadfaí impleachtaí an chinnidh seo a mhothú ar feadh na mblianta atá le teacht.

Gheall an CSC a eolaire ar líne de chumainn a athchóiriú, i measc rudaí eile, chun buille cealú an aonaigh a mhaolú. Ach caithfear é a ullmhú freisin le haghaidh iarmhairtí meántéarmacha easpa aonaigh na bhfreisir. Caithfidh sé tacaíocht inláimhsithe a sholáthar do chumainn a eagraíonn imeachtaí ar líne. Cuirfear ceisteanna freisin faoi urraíocht a fháil d’imeachtaí más ar líne a bheidh a bhformhór.

Ní féidir leis an stuamacht a bhí ag an CSC roimhe seo cumarsáid a dhéanamh le cumainn sleamhnú anois – i gcás roinnt de na cumainn, d’fhéadfadh sé gurb é an difríocht idir maireachtáil na bliana amach romhainn nó titim as a chéile go hiomlán.