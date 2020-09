D’fhéadfadh an fearg i NUIG agus UCD faoi na Amchlár ina Chomhartha don Trionóid

Dé Luain seo caite, d’fhoilsigh Ollscoil na hÉireann Gaillimh (NUIG) scarbhileoga a léirigh céatadán na n-uaireanta a d’fhéadfadh mic léinn a bheith ag súil a chaitheamh ar an gcampas i gcomparáid le ar líne sa téarma atá le teacht.

Bhí mire ar Twitter i ndiaidh na nuachta, mar gheall ar mhic léinn a dúradh leo nach mbeadh ach dornán uaireanta an chloig acu ar an gcampas, ag léasadh an choláiste toisc gur ndúirt siad leo lóistín a fháil roimhe seo.

Le míonna beaga anuas, cinntíodh le mic léinn arís agus arís eile go raibh coláistí ag obair chun an méid teagaisc pearsanta a gheobhaidís sa téarma atá le teacht a uasmhéadú. B’fhéidir gur mbeartaíodh iad mar fhocail suaimhnis, ach níor éirigh le geallúintí lochtacha den sórt sin ach ionchais a mhéadú agus mic léinn a fhágáil ag fuirseoireacht chun lóistín a fháil nach mbeadh de dhíth uathu.

An tseachtain seo, roinn roinnt mac léinn i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (UCD) frustrachas mac léinn NUIG nuair a d’fhoghlaim siad go múinfí a gcúrsaí go hiomlán ar líne, tar éis dóibh a bheith tugtha, mar a thuairiscigh Uachtarán Aontas na Mac Léinn Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Conor Anderson, “ meastacháin ró-uaillmhianacha ”ar an méid ama a chaithfidís i seomraí ranga.

Is é an rud a tháinig chun cinn in UCD agus NUIG an tseachtain seo scéal rabhaidh do Choláiste na Tríonóide, atá fós le mic léinn a chur ar an eolas faoin méid teagaisc pearsanta ar féidir leo a bheith ag súil leis an téarma seo.

Tá cinneadh an Choláiste chun na hamchláir a choinneáil siar go dtí 14 Meán Fómhair frustrach cheana féin do go leor mac léinn. Ní fhéadfaidís siúd atá ag pleanáil lóistín a fháil ar cíos ar an gcampas, mar shampla, a gcuid amchlár a fháil sula mbeidh an chéad tráthchuid de chíos ar na bacáin, ag cur iallach orthu cinneadh mór airgeadais a dhéanamh gan a fhíorluach a bheith ar eolas acu.

I measc géarchéime sláinte gan fasach, is beag iontais a bheidh ann do mhic léinn Choláiste na Tríonóide go mbeidh cumas an Choláiste do theagasc pearsanta teoranta go mór sa téarma atá le teacht. Ach trí mhoill a chur ar fhógairt na gclár ama, tar éis dó “an oiread teagaisc aghaidh-le-haghaidh agus is féidir” a gheallúint arís agus arís eile, chruthaigh Coláiste – in éineacht le NUIG agus UCD – sraith cúinsí ina bhféadtar mic léinn dóchasacha a fhágáil ag mothú gur mbualadh bob orthu.