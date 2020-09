Níl na Ranna Oideachais ar chomhthuiscint le déanaí. B’éigean é a sheachaint

Ní dúirt éinne go mbeidh comhlachas Fianna Fáil/Fine Gael éasca. Dhá páirtí in iomaíocht le chéile, le taithí thairscní ar a chéile ar feadh na haoise, ag obair le chéile anois- agus go dtí seo níl cúrsaí ag dul go maith.

An tseachtain seo caite, chonaiceamar conas go bhféadfadh an scoilt reatha damáiste a dhéanamh don earnáil tríú-leibhéal.

Ar an Domhanach, tháinig Norma Foley faoi ionsaí toisc go ndúirt sí go mbeadh cead ag coláistí an t-uasmhéid táille cláraithe a ghearradh ar mhic léinn beag beann ar cé chomh fada a bheidh siad ar champas i mbliana.

An lá dar gcionn bhí an tAire Ardoideachais Simon Harris ar RTÉ Radio One ag rá gur shíl sé go bhfuil táillí cláraithe “ró-ard”, ag tabhairt le fios go mb’fhéidir laghdóidh sé an táille, fiú chomh luath agus an cháinaisnéis i Mí Dheireadh Fómhair.

Bhí an dá fógra seo aisteach ar dhá chúis. I dtosach, bhain Norma Foley an iomarca as a cúram mar Aire Oideachais ag freagairt ceiste ar chóir a bheith curtha ar Harris. Ar an dara dul síos chuaigh a páirtnéir sa rialtas ar an raidió an lá dar gcionn chun an bhoinn a bhaint as cad a dúirt Foley cheana féin sa Dáil. Bhí an easpa comhordaithe as cor.

Cúpla lá níos déanaí, ag labhairt le comhlachas Bhaile Átha Cliath, thug Harris cúpla fógra conspóideacha gan mórán poiblíochta.

Mhol sé leasú ó bhonn ar na struchtúir rialachais in ollscoileanna Éireannacha faoi dheireadh na bliana, ag rá go bhfuil roinnt struchtúr “seanaimseartha”. Sa Trionóid, ní fhéadfadh éinne a bheith ag súil go ndeirfeadh aire gan náire go mbeidh cinniúnt Bhord an Choláiste agus Comhairle na hOllscoile faoi lámh an rialtais.

Ghlaoigh sé freisin, ait go leor, le haghaidh ollscoil tras-teorainn – polasaí nach dtagann isteach i bplé maidir leis an ardoideachas go minic. Tar éis an tsaoil, tá formhór geallshealbhóirí tríú-leibhéal ró-ghnóthach le ollscoileanna teicneolaíochta a mhéadú agus ollscoileanna reatha chuna bheith buartha faoi choláistí cuir i gcás tuaisceart-deisceart.

Ba chóir go mbeidh an rialtas ag cur níos mó smaoinimh isteach sna fógraí agus ag cinntiú go bhfuil an tAire Oideachais agus an tAire Ardoideachais ar chomhthuiscint.

Tá ag éirí go maith leis an Roinn Ardoideachais go dtí seo- nílimid ag iarraidh go dtiocfaidh an mí-eagair atá go smior i ranna eile teacht isteach inti.